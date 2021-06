Valeo : en tête des déposants français de brevets

(CercleFinance.com) - Valeo s'est classé en tête des déposants français de brevets dans le monde, avec 1913 brevets publiés en un an selon le classement publié pour la première fois par l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI).

Valeo figure également à la troisième place du classement 2020 des déposants de brevets en France, avec 819 brevets publiés. Les innovations de Valeo sont désormais protégées par un portefeuille de près de 35 000 brevets à travers le monde.

Sur les 1913 brevets publiés, 53% l'ont été en France, 21% en Allemagne, 8% en Chine, 5% au Japon 3% aux Etats-Unis, 2% en Corée du Sud, 5% en Europe (hors France et Allemagne) et 3% dans le reste du monde.

Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général de Valeo a déclaré : ' Partout dans le monde, nos équipes imaginent et conçoivent des technologies qui permettent le développement d'une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, en tenant compte des besoins et spécificités des marchés locaux. '