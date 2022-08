Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valéo: en repli après un échec devant les 21,6E information fournie par Cercle Finance • 15/08/2022 à 10:20









(CercleFinance.com) - Valéo recule légèrement après avoir échoué vendredi devant une résistance à 21,6E sur laquelle il bute depuis le 8 juin dernier. Un débordement de celle-ci pourrait faire d'un comblement du gap ouvert le 24 février sous les 25E, le prochain objectif.





Valeurs associées VALEO Euronext Paris -1.45%