Valeo : en baisse, un analyste 'peu rassuré'

(CercleFinance.com) - Le titre Valeo recule ce matin de -1%, alors que l'analyste Oddo BHF a confirmé un peu plus tôt sa recommandation 'alléger' sur celui-ci, confortée par de nouvelles révisions en baisse de ses estimations après un CMD (Capital market day) ayant apporté 'des précisions bienvenues mais qui ne rassurent pas pour autant'.

'[Nos révisions] nous confortent dans notre opinion Alléger alors qu'une année 2020 encore incertaine se profile et que la valorisation (PE 2021e de 11.4x) n'offre plus aucune marge d'erreur après le rerating des derniers mois. Avec une croissance finalement plus faible du CA (~4% par an), une hausse des dépréciations, un FCF insuffisant pour permettre un désendettement d'ici 2022, nous considérons toujours qu'il est trop tôt pour revenir sur Valeo (au-delà même de la JV) et que d'autres acteurs présentent un profil plus attractif aujourd'hui', commente Oddo BHF.

L'analyste confirme ainsi son objectif de cours de 25 euros, augurant d'un potentiel négatif, de l'ordre de -24%.