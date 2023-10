Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo: émission inaugurale d'obligations vertes information fournie par Cercle Finance • 06/10/2023 à 09:08









(CercleFinance.com) - Valeo annonce avoir réalisé une émission inaugurale d'obligations vertes, d'une valeur de 600 millions d'euros, émission à laquelle la Banque européenne d'investissement (BEI) a souscrit pour un montant de 150 millions.



Cette opération comprend la mise en place d'un cadre de financement vert et durable que Valeo a mis en place pour 'assurer que les fonds seront effectivement affectés au financement des activités qui satisfont à la taxonomie verte et durable de l'UE'.



L'obligation permettra ainsi à l'équipementier automobile de continuer à développer son portefeuille de technologies qui contribuent à la mobilité à faible émission de carbone, en particulier ses solutions pour l'électrification des véhicules.





Valeurs associées VALEO Euronext Paris +1.90%