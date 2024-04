Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valeo: émission de 850 ME d'obligations vertes information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 18:18









(CercleFinance.com) - Valeo annonce le placement de 850 millions d'euros de nouvelles obligations vertes, à échéance 11 avril 2030, avec un coupon de 4,50%.



Les fonds levés serviront à financer les projets et investissements liés au portefeuille de technologies qui contribuent à la mobilité à faible émission de carbone, en particulier pour l'électrification du véhicule.



D'ici 2050, Valeo se fixe l'objectif d'être Net-Zéro sur l'ensemble de ses activités opérationnelles et de son approvisionnement dans le monde, et sur toute sa chaîne de valeur en Europe.



Pour atteindre ses objectifs, Valeo va continuer à développer son portefeuille de technologies, favorisant une mobilité décarbonée et accessible au plus grand nombre.







