Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valéo : ébauche de reprise en 'V' sur 24,31E information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 14:05









(CercleFinance.com) - Valéo (+7,5% en 48H) ébauche de reprise en 'V' sur 24,31E et se hisse vers 26,6E, effaçant ses pertes depuis le 26/11. Mais le titre n'en est encore qu'au test de la base du 'gap' ouvert le 25/11 sous 27,22E (prochain objectif technique), et la configuration demeure globalement apparentée à un 'M' baissier sous 29/29,43E les 11/06 et 16/11.

Valeurs associées VALEO Euronext Paris +0.52%