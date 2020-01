Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo : dispositif de positionnement de haute précision Cercle Finance • 08/01/2020 à 13:30









(CercleFinance.com) - Valeo, Hexagon, Hyundai annoncent, au salon CES 2020 de Las Vegas, un nouveau système propriétaire HPP (pour High-Precision Positioning) qui permet à un véhicule de se localiser sur la route avec une précision centimétrique. Ce nouveau système consiste à appliquer une correction au signal GPS reçu par le véhicule via un canal de réseau cellulaire. Le correctif est déterminé par un réseau de stations fixes qui connaît leur position absolue et qui sert de point de repère permanent. La haute précision de positionnement pourrait aussi permettre aux villes de mieux fluidifier le trafic dans leurs rues, de faciliter le développement de véhicules autonomes et d'afficher des cartographies plus précises et plus conviviales dans les systèmes embarqués.

Valeurs associées VALEO Euronext Paris 0.00%