Valeo : directeur général délégué nommé par le conseil

(CercleFinance.com) - Valeo indique que son conseil d'administration réuni mercredi a nommé Christophe Périllat directeur général délégué à compter de ce jour. Christophe Périllat a également été nommé administrateur de Valeo par l'assemblée générale. Ces nominations s'inscrivent dans le cadre du plan de succession de Jacques Aschenbroich tel que présenté le 27 octobre dernier, plan qui prévoit la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général en janvier 2022. Christophe Périllat succèdera à Jacques Aschenbroich en tant que directeur général, à partir de janvier 2022. Dans cette perspective, il avait été nommé directeur général adjoint de l'équipementier automobile le 27 octobre.

Valeurs associées VALEO Euronext Paris +0.53%