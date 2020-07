Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valéo : dévisse de -8% vers 22,35E suite à une perte record Cercle Finance • 22/07/2020 à 09:53









(CercleFinance.com) - Valéo qui ouvre un gros 'gap' sous 24,23E dévisse de -8% vers 22,35E suite à une perte record de -1,21MdsE au T2. Le titre revient donc à 4% dela base de son corridor 24,6/21,5E (ex-résistance du 5 mai) au sein duquel il oscille depuis le 27 mai. Valéo pourrait donc continuer de dériver à l'horizontal durant encore plusieurs semaines et seule la cassure du niveau 21,4E validerait une grosse alerte baissière.

