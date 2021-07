Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo : des obligations indexées sur le développement durable information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 07:43









(CercleFinance.com) - Valeo annonce le placement de nouvelles obligations indexées sur un objectif de développement durable à décembre 2025, faisant du groupe le premier acteur européen du secteur automobile à émettre ce type d'obligation. Cette émission inaugurale a permis de placer 700 millions d'euros d'obligations de maturité sept ans (échéance 3 août 2028) avec un coupon de 1,00%. Les fonds levés serviront à financer les besoins généraux de l'équipementier automobile. Valeo a pour objectif de réduire ses émissions de 45% par rapport à 2019, dès 2030, sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, en intégrant ses fournisseurs, ses activités opérationnelles et l'utilisation finale de ses produits, et vise la neutralité carbone en 2050.

