Valeo : dégradé par un analyste, le titre chute Cercle Finance • 19/03/2021 à 12:21









(CercleFinance.com) - L'action de l'équipementier automobile Valeo subit vendredi l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 après une dégradation de Barclays, passé de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' sur la valeur. Le titre Valeo chute actuellement de 3,6% à la Bourse de Paris, alors que l'indice européen du secteur automobile, le STOXX Europe 600 Automobiles & Parts, ne cède en comparaison que 0,3% au même moment. Barclays, qui relève toutefois son objectif de cours de 28 à 32 euros, évoque un 'manque de catalyseurs à court terme' ainsi qu'un potentiel d'appréciation jugé 'limité'. Le courtier semble pour l'instant préférer une autre équipementier français, Michelin, sur lequel il relève sa recommandation à 'surpondérer'.

Valeurs associées VALEO Euronext Paris -4.71%