Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valéo : décroche de -7,5%, au contact de 33E Cercle Finance • 10/12/2019 à 14:00









(CercleFinance.com) - Valéo ouvre un 'gap' sous 35,28E et décroche de -7,5%, au contact de 33E, malgré la présentation d'un 'plan' qui prévoit une hausse de 5% du chiffre d'affaire ces 3 prochaines années et une amélioration de sa marge df'EBITDA de 12,8 à 15% d'ici 3 ans. Le titre enfonce le petit support des 33,3E du 31/10 et se dirige vers un test du support des 30,9E du 18/10.

Valeurs associées VALEO Euronext Paris -8.16%