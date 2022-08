Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valéo : décroche brutalement sous les 19E information fournie par Cercle Finance • 22/08/2022 à 13:59









(CercleFinance.com) - Valéo décroche brutalement ('gap' sous 19,95E) et s'enfonce vers 18,85E et il ne subsiste qu'un fragile support vers 18,6E qui remonte au 25 mai dernier, avant de retracer le plancher des 17,5E (des 12 et 14 juillet).





Valeurs associées VALEO Euronext Paris -5.63%