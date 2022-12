Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo: cooptation au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 09/12/2022 à 08:16









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration a décidé à l'unanimité de coopter Stéphanie Frachet, actuellement représentant permanent de Bpifrance Participations au Conseil d'administration de Valeo, en qualité d'administrateur indépendant, avec effet au 1er janvier 2023.



Il va remplacer Jacques Aschenbroich pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.



Stéphanie Frachet sera remplacée en qualité de représentant permanent de Bpifrance Participations par Alexandre Ossola.



La cooptation de Stéphanie Frachet sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de Valeo.

A la suite de ces évolutions, le Conseil d'administration de Valeo sera composé de 14 administrateurs, dont 92 % d'indépendants et 42 % de femmes (hors administrateurs représentant les salariés).





Valeurs associées VALEO Euronext Paris 0.00%