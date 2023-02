Valeo: coopère avec BMW pour un stationnement automatisé information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 14:18

(CercleFinance.com) - BMW Group et Valeo ont annoncé une nouvelle coopération visant l'élaboration de technologies de stationnement entièrement automatisé allant jusqu'au niveau 4 d'autonomie.



Les deux entreprises ont signé, en janvier, cet accord de coopération stratégique portant sur le développement commun de fonctionnalités de stationnement haut de gamme et innovantes.



L'ensemble des fonctions, de l'aide à la manoeuvre automatisée au système de voiturier automatisé, s'appuieront sur des technologies et des capteurs intégrés au véhicule.



Les deux partenaires élaboreront par ailleurs une gamme de services destinés aux infrastructures en vue de proposer des fonctionnalités de stationnement et de recharge entièrement automatisés dans des lieux publics et des parcs de stationnement.



'En mettant au point des fonctionnalités de stationnement autonome, nous confirmons et renforçons notre position de leader dans ce domaine', déclare Nicolai Martin, vice président senior Driving Experience chez BMW Group.



'Cette coopération tirera parti de notre savoir-faire et de nos technologies et nous permettra d'enrichir notre portefeuille avec des fonctions d'autonomie de niveau 4 ainsi que des services Cloud', ajoute Marc Vrecko, directeur du Pôle Systèmes de Confort et d'Aide à la Conduite de Valeo.