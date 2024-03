Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valeo: contrat avec un PSI pour des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 09:28









(CercleFinance.com) - Valeo annonce avoir conclu avec un prestataire de services d'investissement (PSI) un contrat pour la réalisation de certains objectifs de son programme de rachat d'actions tel qu'autorisé par l'assemblée générale du 24 mai dernier.



Aux termes du contrat, le PSI vendra à l'équipementier automobile, qui s'oblige à les acquérir, au plus tard à l'échéance du 13 mai, une certaine quantité d'actions Valeo, dans la limite de 25 millions d'euros, à un prix qui ne pourra excéder 70 euros par action.



Ces actions seront intégralement affectées aux fins de couvrir la mise en oeuvre de tout plan d'actions gratuites et de performance, l'attribution d'actions aux salariés et plus généralement toute allocation d'actions au sein du groupe.





Valeurs associées VALEO Euronext Paris +0.19%