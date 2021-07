Valeo confirme ses perspectives 2021

(AOF) - Valeo a généré au premier semestre un résultat net, part du groupe, de 90 millions d'euros contre une perte de 1,21 milliard d'euros, un an auparavant. L'Ebitda de l'équipementier automobile est ressorti à 1,2 milliard d'euros contre 202 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 13,4% contre 2,9%. Le chiffre d'affaires consolidé de 8,994 milliards d'euros est en progression de 31 % à périmètre et taux de change constants.

Les variations des taux de change ont un impact négatif de 4 % en raison, principalement, de l'appréciation de l'euro face au dollar américain et au yen japonais. Les changements de périmètre ont un impact négligeable sur la période.

L'activité du premier semestre a été affectée par la pénurie en composants électroniques pénalisant la chaîne d'approvisionnement et les plannings de production de nos clients. Le deuxième trimestre a été particulièrement impacté par une baisse de la production automobile de l'ordre de 10 % par rapport au 1er trimestre 2021.

Les prises de commandes ont atteint 10,6 milliards d'euros pour Valeo auxquelles s'ajoutent 1,1 milliard d'euros de commandes pour Valeo Siemens eAutomotive

L'équipementier automobile a confirmé ses objectifs 2021. Valeo vise un chiffre d'affaires entre 17,6 et 18,2 milliards d'euros, une marge d'Ebitda de 12,8% à 13,4 % et un cash flow libre de 330 à 550 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Un mouvement de consolidation devrait se produire

Selon une étude réalisée par le cabinet Roland Berger et la banque Lazard auprès de 600 entreprises du monde entier, les équipementiers automobiles ont lourdement pâti de la chute du marché automobile sur les six premiers mois : leur marge d'exploitation (Ebit), a chuté à 1,7% (contre 5,1% l'an dernier). Leur endettement s'est alourdi, dépassant, le plus souvent, trois fois leur Ebitda. D'après l'étude, suite à des ventes de véhicules légers neufs qui ne devraient pas dépasser 72 millions en 2020 sur le plan mondial (- 20% sur un an), les revenus des sous-traitants chuteront de 15 % à 20 %. Dans ce contexte fortement dégradé, le nombre d'opérations de fusions-acquisitions, qui devrait une nouvelle fois baisser en 2020, devrait rebondir l'an prochain. Sur un secteur, en pleine transformation, toutes les entreprises n'auront pas, en effet, les moyens d'adapter leur appareil de production à l'électrification des motorisations par exemple.