Valeo: confirme ses objectifs financiers sur 2022 information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 18:02

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 5 259 millions d'euros au 3ème trimestre 2022, en hausse de 33 % par rapport à la même période en 2021. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires affiche une hausse de 19 %.



Le chiffre d'affaires première monte est en hausse de 24 % à périmètre et taux de change constants. Le chiffre d'affaires du marché du remplacement affiche également une forte accélération avec un chiffre d'affaires en hausse de 9% à périmètre et taux de change constants.



Le groupe confirme ses objectifs financiers 2022 publiés le 25 février dernier. Il vise un chiffre d'affaires compris entre 19,2 et 20 MdsE, un EBIDA compris entre 11,8% et 12,3% du chiffre d'affaires, une marge opérationnelle comprise entre 3,2 et 3,7% du chiffre d'affaires et un cash flow libre d'environ 320 ME.