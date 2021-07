Valeo : confirme ses objectifs financiers sur 2021

(CercleFinance.com) - Valeo enregistre un chiffre d'affaires de 4,3 MdsE au titre du 2e trimestre, soit une croissance de 73 % à périmètre et taux de change constants par rapport au 2e trimestre 2020.

Sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires s'établit à 9 MdsE, en hausse de 31 % à périmètre et taux de change constants par rapport à la même période un an plus tôt.

Le résultat opérationnel s'élève à 267 millions d'euros, après prise en compte des autres produits et charges pour un montant de -29 millions d'euros. Le résultat net part du Groupe s'élève à 90 millions d'euros, soit 1,0 % du chiffre d'affaires.

Le groupe confirme ses objectifs financiers de marge et de cash malgré la baisse de ses hypothèses de croissance automobile sur l'année 2021 et la hausse des prix des matières premières et des semi-conducteurs.

Il vise un chiffre d'affaires en 2021 compris entre 17,6 et 18,2 MdsE et un Cash flow libre compris entre 330 - 550 ME.