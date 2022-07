Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo: confirme ses objectif sur l'exercice 2022 information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 18:11









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé de 9 419 millions d'euros est en hausse de 5% au 1er semestre 2022 par rapport à la même période en 2021.



Le chiffre d'affaires première monte est en hausse de 1 % à périmètre et taux de change constants malgré la baisse de la production automobile.



Le résultat opérationnel s'élève à 111 millions d'euros. Le résultat net part du Groupe ressort à -48 millions d'euros, soit -0,5 % du chiffre d'affaires après déduction des participations ne donnant pas le contrôle d'un montant de -32 millions d'euros.



Le groupe confirme ses objectifs financiers 2022. Valeo vise en particulier un chiffre d'affaires entre 19,2 MdsE et 20 MdsE, un EBITDA de 11,8% à 12,3% du chiffre d'affaires.





