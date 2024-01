Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valeo: Christophe Perillat est nommé directeur financier information fournie par Cercle Finance • 02/01/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - Christophe Perillat, directeur général de Valeo, annonce la nomination d'Édouard de Pirey au poste de directeur financier de Valeo. Il succède ainsi à Robert Charvier qui, après une carrière de 24 ans dans le Groupe, fait valoir ses droits à la retraite à compter du 29 mars 2024.



Édouard de Pirey a débuté sa carrière chez Valeo en 2009 en tant que Directeur de la Stratégie et du Plan. En 2012, il est nommé Président de Valeo Chine. En 2018, il revient en France, en qualité de Vice-Président de Valeo Systèmes électriques. Depuis 2021, Édouard de Pirey était Directeur Général de Valeo LiDAR.



' Je suis heureux de nommer Édouard de Pirey à la tête de la Direction Financière. Son parcours riche et diversifié, après bientôt 15 ans dans différentes fonctions au sein du Groupe Valeo, a été l'occasion de démontrer ses qualités professionnelles et humaines. Tout au long de sa carrière chez Valeo, Robert s'est engagé avec passion et détermination à la transformation du Groupe Valeo ' a déclaré Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo.





Valeurs associées VALEO Euronext Paris +2.98%