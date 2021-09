Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valéo : casse le support des 22,2E, rechute sur 21,8E information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 14:32









(CercleFinance.com) - Valéo casse le fragile support des 22,2E et rechute sur 21,8E, un niveau plus revu depuis le 31/07/2000 ou la mi-juin 2020 (le 19/06). En cas d'enfoncement, Valéo s'en irait combler le 'gap' des 19,62E du 25 mai 2020 puis tester le palier des 18E.

Valeurs associées VALEO Euronext Paris -3.57%