Valeo: CA supérieur à la fourchette-cible en 2021

(CercleFinance.com) - Valeo annonce, à titre préliminaire pour 2021, un chiffre d'affaires de 17,3 milliards d'euros (contre une fourchette-cible d'octobre dernier qui allait de 16,9 à 17,2 milliards), en hausse de 5% par rapport à 2020 (+6% à périmètre et taux de change constants).



Grâce à l'efficacité opérationnelle robuste de ses sites et au contrôle rigoureux de ses frais de recherche et développement, Valeo a réalisé une marge d'EBITDA de 13,4% de son chiffre d'affaires (contre une fourchette-cible qui allait de 13 à 13,4%).



Enfin, l'équipementier automobile fait part d'un cash-flow libre de 290 millions d'euros sur l'année écoulée (contre une fourchette-cible qui allait de 330 à 550 millions), impacté défavorablement par une augmentation des stocks de 430 millions d'euros, hors outillage.





