Valeo-CA en baisse de 8% au T1, dividende de 0,2 euro

PARIS, 23 avril (Reuters) - Valeo VLOF.PA , qui a annulé récemment ses objectifs financiers pour 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, a fait état jeudi d'une baisse de 8% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à périmètre et changes constants, à 4,488 milliards d'euros. L'équipementier automobile français, qui a décidé de verser un dividende de 0,2 euro par action au titre de 2019, souligne cependant avoir réalisé une performance supérieure de 16 points à celle du marché au niveau mondial, avec une accélération dans toutes les régions et toutes les activités. Valeo prévoit en outre que son chiffre d'affaires en Chine, où est apparu le nouveau coronavirus en décembre, devrait revenir à son niveau de 2019 au cours du deuxième trimestre et il s'attend à une reprise progressive de l'activité des constructeurs automobiles avant fin avril en Europe et fin avril/début mai en Amérique du Nord. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées VALEO Euronext Paris +6.35%