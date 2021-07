Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valéo : bondit vers 24,7E, devrait tester 25,3E information fournie par Cercle Finance • 23/07/2021 à 11:00









(CercleFinance.com) - Valéo matérialise une fausse cassure du double creux des 32,2E (suivie d'une clôture à 22,8E) et confirme le 'bear trap' avec une ascension verticale de +10%, dont +8% à 24,8E ce 23/07. Le titre devrait tester 25,3E dans la foulée.

Valeurs associées VALEO Euronext Paris +7.41%