Valeo: bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Valeo grimpe de 3% avec le soutien de propos de Stifel, qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 21 à 26,5 euros, sur le titre de l'équipementier automobile français.



'Le titre est resté à la traine du SXAP depuis le début de l'année, les marges pourraient avoir touché le fond en 2022 et la génération de FCF devrait s'améliorer : rien ne nous retient d'être plus constructifs', explique le broker.





