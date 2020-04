Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo : baisse de 8% du chiffre d'affaires à 4 488 ME Cercle Finance • 23/04/2020 à 18:30









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 4 488 millions d'euros (hors activité Commandes sous volant à 4 435 millions d'euros), en baisse de 8 % à périmètre et taux de change constants. Le chiffre d'affaires première monte ressort à 3 797 millions d'euros (hors activité Commandes sous volant à 3 748 millions d'euros), en baisse de 8 % à périmètre et taux de change constants. ' Tirée par un mix produit et client favorable, la surperformance accélère et retrouve ses niveaux les plus élevés dans toutes les régions de production : +14 points en Europe, +8 points en Amérique du Nord, +16 points en Chine et +6 points en Asie, hors Chine. A l'échelle mondiale, la surperformance s'élève à 16 points ' indique le groupe. ' Dans cette période d'incertitude, le Conseil d'Administration de Valeo a décidé de proposer à l'Assemblée générale le versement d'un dividende de 0,2 E par action '.

