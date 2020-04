Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo : assemblée générale à huis clos Cercle Finance • 24/04/2020 à 07:17









(CercleFinance.com) - Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, Valeo informe ses actionnaires que son assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, le 25 juin au siège social. Lors de l'assemblée, il sera proposé aux actionnaires de verser un dividende de 0,20 euro par action ayant droit au dividende. En cas d'approbation, celui-ci sera détaché le 29 juin, avec une date de référence le 30 juin et mis en paiement le 1er juillet. Le conseil d'administration proposera également à l'assemblée d'approuver la transformation de Valeo en société européenne et corrélativement, de modifier les statuts de la Société afin de les adapter à sa nouvelle forme sociale.

