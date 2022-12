Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Valeo: alliance stratégique avec Ningbo Swell Industry information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 18:06

(CercleFinance.com) - Valeo annonce la conclusion 'd'un accord d'alliance stratégique' avec Ningbo Swell Industry - spécialiste de la conception, fabrication et commercialisation des pièces intérieures et extérieures pour

automobiles - pour le développement, la production et la commercialisation, sur le marché chinois, des prochaines générations de calandres ou panneaux avant, intégrant des systèmes lumineux innovants.



En combinant leurs expertises, Valeo et Swell entendent proposer aux constructeurs automobiles en Chine des faces avant de à forte valeur ajoutée intégrant des technologies d'éclairage.



L'éclairage tout autour et à l'intérieur du véhicule est en effet l'un des quatre piliers de la stratégie de création de valeur de Valeo.



' La valeur de l'éclairage va encore augmenter grâce à l'électrification des véhicules. Je me réjouis donc de notre alliance avec Ningbo Swell Industry', a commenté Maurizio Martinelli, Président du Pôle Systèmes de Visibilité de Valeo.