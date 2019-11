Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valéo : accélère sa remontée vers 36,66E Cercle Finance • 25/11/2019 à 14:11









(CercleFinance.com) - A 36,66E, Valéo sort par le haut d'un biseau 35/36E en formation depuis le 4 novembre (3 semaine d'étroite oscillations au sein d'une fourchette de 1E d'amplitude) et accélère sa remontée au-delà de l'ex-plancher de mi-septembre 2018, en direction de l'ex-zénith des 41,2E de fin septembre 2018.

Valeurs associées VALEO Euronext Paris +3.44%