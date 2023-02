Valeo: a atteint tous ses objectifs financiers en 2022 information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 18:14

(CercleFinance.com) - Valeo publie un chiffre d'affaires de 20 037 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse de 16% par rapport à 2021 et très légèrement supérieur à la guidance qui ciblait une fourchette de 19,2 à 20 MdsE. L'activité a été portée par l'accélération des activités électrique et ADAS, précise Valeo



Toujours entre 2021 et 2022, l'EBITDA a progressé de 4% pour atteindre 2401 ME, à 12% du CA (la guidance ciblait un fourchette de 11,8 à 12,3%).



Le résultat net part du groupe ressort à 230 ME, en hausse de 31% par rapport au précédent exercice (175 ME), soit un résultat net de base par action de 0,95 euro, contre 0,73 euro auparavant.



De plus, Valeo met en avant sa forte dynamique commerciale avec une hausse de 48 % de ses prises de commandes en 2022, celles-ci ayant atteint 32,6 milliards d'euros.



Pour l'exercice 2023, Valeo cible un chiffre d'affaires compris entre 22 et 23 MdsE et un EBITDA compris entre 11,5 et 12,3% du CA.



'Nous avons atteint tous les objectifs financiers que nous nous étions fixés début 2022 dans un contexte difficile, marqué par l'ampleur de l'inflation, la pénurie de composants électroniques, les mesures de confinement en Chine et le conflit en Ukraine', a commenté Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo.