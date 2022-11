Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valéo : +9% à 18,63E, rallye haussier, 1 'gap' comblé information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 18:06









(CercleFinance.com) - Valéo s'envole de +9% à 18,63E, matérialisant un franchissement de la résistance des 17,7E pour aller combler le 'gap' des 18,475E du 20 septembre: le prochain objectif, c'est le zénith des 19,44E du 12 septembre, puis Valéo s'attaquera au comblement du 'gap' des 18,95E du 19 août.





Valeurs associées VALEO Euronext Paris +8.71%