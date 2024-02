Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valéo: 10% d'écart intraday, test le plancher majeur à10,89E information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 18:24









(CercleFinance.com) - Lourdement impacté par le renversement de situation sur Forvia (passé de +3 à 12% en quelques heures), Valéo a également inversé la vapeur, passant de +2% à 12,01E à -7% vers 10,88E, retraçant au 'Cent près' son plancher et support historique majeur des 10,89E du 18 mars 2020.

En cas de rupture, le prochain objectif serait 9,60E, un support remontant à la mi-décembre 2011.





Valeurs associées VALEO Euronext Paris -6.86%