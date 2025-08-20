Valentino nomme Riccardo Bellini au poste de directeur général

(Actualisé avec contexte)

La maison de luxe italienne Valentino a annoncé mercredi la nomination de Riccardo Bellini au poste de directeur général, une semaine après le départ de Jacopo Venturini pour raisons personnelles.

Riccardo Bellini occupait jusque-là le poste de directeur général délégué du fonds d'investissement qatari Mayhoola, codétenteur de Valentino avec le groupe de luxe Kering

PRTP.PA .

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un mouvement plus vaste de remaniements qui touche actuellement l'industrie de la mode, alors que celle-ci est confrontée à un profond ralentissement sur les marchés clés que sont les États-Unis et la Chine.

De nouveaux créateurs feront leurs débuts chez Chanel, Balenciaga, Loewe, Maison Margiela et Versace lors des prochaines "Fashion Weeks" en septembre et octobre.

"Je suis honoré de rejoindre Valentino, une maison emblématique qui allie un héritage et un savoir-faire exceptionnels à une voix créative unique", a déclaré Riccardo Bellini dans un communiqué.

Il travaillera aux côtés du directeur artistique Alessandro Michele qui a rejoint Valentino l'année dernière.

Riccardo Bellini a précédemment occupé le poste de directeur général des marques de luxe Maison Margiela et Chloé, et a occupé des postes de direction chez Diesel et Procter & Gamble.

Sa nomination intervient à un moment d'incertitude pour Valentino, fondé à Rome en 1960 par Valentino Garavani et Giancarlo Giammetti.

La marque appartient désormais en partie au groupe français de luxe Kering, qui a racheté 30% des parts à Mayhoola pour 1,7 milliard d'euros en 2023, avec l'engagement d'acheter le reste d'ici 2028.

(Rédigé par Keith Weir, avec Mimosa Spencer à Paris version française Kate Entringer et Noémie Naudin)