Valentino nomme Riccardo Bellini au poste de directeur général

La maison de luxe italienne Valentino a annoncé mercredi la nomination de Riccardo Bellini au poste de directeur général, une semaine après le départ de Jacopo Venturini pour raisons personnelles.

Riccardo Bellini occupait jusque-là le poste de directeur général délégué du fonds d'investissement qatari Mayhoola, codétenteur de Valentino avec le groupe de luxe Kering

PRTP.PA .

(Rédigé par Keith Weir, version française Kate Entringer)