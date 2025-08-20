Valentino nomme Riccardo Bellini au poste de directeur général

La maison de luxe italienne Valentino a annoncé mercredi la nomination de Riccardo Bellini au poste de directeur général, une semaine après le départ de Jacopo Venturini pour raisons personnelles.
Riccardo Bellini occupait jusque-là le poste de directeur général délégué du fonds d'investissement qatari Mayhoola, codétenteur de Valentino avec le groupe de luxe Kering
PRTP.PA .
(Rédigé par Keith Weir, version française Kate Entringer)
