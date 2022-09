Valentine de Tymowski nommée family officer de Neuflize OBC Family Office

(AOF) - Neuflize OBC family office étoffe son équipe avec la nomination d'un nouveau family officer en la personne de Valentine de Tymowski (34 ans). Elle est diplômée d'un master 2 de management international à l'Edhec et d'un master spécialisé en gestion de patrimoine privé et professionnel à Neoma Business School. Valentine de Tymowsk a débuté sa carrière en 2012 chez HSBC Private Banking, au sein de l'équipe Sales support. En 2013, elle rejoint UBS pour y exercer les fonctions de banquier privé. Elle rejoint la direction commerciale de Neuflize OBC en 2019 comme banquier privé senior.

L'expérience de Valentine de Tymowski dans le private equity renforce l'accompagnement premium proposé aux entrepreneurs et professionnels qui sont des clients clés de Neuflize OBC Family Office, conseillés à chaque étape de leur développement, aussi bien dans leurs investissements que dans leurs financements et plus spécifiquement de "carried interest".

Neuflize OBC Family Office conforte ainsi sa position de leader sur les grands patrimoines, les clients UHNWI ("Ultra high net worth individual") ayant des actifs supérieurs à 100 millions d'euros.

Fort d'une croissance soutenue depuis sa création en 2013, Neuflize OBC Family Office dépasse désormais les 4 milliards d'euros d'encours supervisés, soit une progression d'un milliard d'euros depuis 2020.

Présente sur l'ensemble du territoire français, au travers de neuf centres de gestion patrimoniale régionaux, la banque Neuflize OBC a plus de 49,6 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31 décembre 2021.