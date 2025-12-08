Vale renforce sa flotte de camions autonomes grâce à un accord avec Caterpillar

Le mineur brésilien Vale VALE3.SA a signé un accord avec Caterpillar CAT.N et Sotreq pour quintupler sa flotte de camions tout-terrain autonomes d'ici 2028 dans sa zone du Système Nord, a déclaré à Reuters le vice-président exécutif des opérations, Carlos Medeiros.

"Ce contrat est une nouvelle étape vers un plan plus large que nous avons, qui est l'adoption de ces camions à grande échelle", a déclaré M. Medeiros.

* La flotte de Vale devrait atteindre 90 unités, contre 18 à la fin de cette année, selon M. Medeiros.

* L'initiative permettra de réduire les émissions, d'améliorer la sécurité et de stimuler la productivité dans le Système Nord de Vale, sa plus grande zone de production de minerai de fer et de cuivre, a-t-il déclaré.

* L'essentiel de l'expansion proviendra de la conversion des véhicules conventionnels déjà utilisés.

ADOPTION À GRANDE ÉCHELLE

* Vale exploite quelque 130-140 camions tout-terrain dans le Système Nord, dont des véhicules autonomes et conventionnels.

* Les camions autonomes en service transportent jusqu'à 320 tonnes métriques, mais le nouvel accord comprend des modèles de 400 tonnes.

* Les détails financiers n'ont pas été divulgués, mais l'investissement total de Vale dans les camions autonomes a atteint environ 210 millions de dollars jusqu'en 2024.

* Le programme de camions autonomes de Vale a débuté en 2018 à la mine de Brucutu dans le Minas Gerais, un État où Vale prévoit également d'étendre sa flotte.