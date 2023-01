Valbotis : résultats positifs pour le Totum 854 contre l’hypertension artérielle

(AOF) - La biotech Valbiotis annonce les résultats positifs de l’étude clinique de biodisponibilité et de mode d’action menée sur Totum 854 contre l’hypertension artérielle, premier facteur de risque cardiovasculaire dans le monde. Valbiotis vise la signature de partenariats à l’international et commercialisera en propre sur le marché français: la société souligne que le marché de l’hypertension artérielle légère à modérée concerne aujourd’hui 123 millions d’adultes aux États-Unis et en Europe.

Totum 854, une substance active brevetée basée sur une combinaison d'extraits végétaux, est développée pour réduire la pression artérielle chez les personnes qui présentent une élévation légère à modérée de la pression artérielle, facteur de risque des maladies cardiovasculaires.

Les résultats de mode d'action démontrent un effet protecteur du produit sur les cellules de la paroi vasculaire et une réduction de l'activité de l'enzyme de conversion de l'angiotensine I (ACE1) chez l'humain.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.