VALBIOTIS va lancer une augmentation de capital de 12 millions d'euros

(AOF) - La biotech Valbiotis a annoncé aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital dans le cadre d'un placement privé via la construction accélérée d'un livre d'ordres, pour un montant d'environ 12 millions d'euros. Cette augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes, sera exclusivement réservée à des investisseurs qualifiés. Le produit net de l'augmentation de capital est destiné principalement au financement de l'accélération du développement de TOTUM 854 dans la prévention de l'hypertension artérielle.

