Valbiotis : suspension de cotation demandée

(CercleFinance.com) - Valbiotis annonce avoir demandé à Euronext la suspension de la cotation de ses actions sur Euronext Growth à compter du 4 février, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse qui sera diffusé prochainement. 'Les modalités de reprise de la cotation de ses actions seront précisées dans le prochain communiqué', précise la société de recherche-développement engagée dans la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques.

