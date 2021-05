Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valbiotis : soutien à l'innovation de 1,25 ME de Bpifrance Cercle Finance • 26/05/2021 à 18:13









(CercleFinance.com) - Valbiotis annonce bénéficier du soutien renouvelé de Bpifrance, avec un prêt total de 1,25 million d'euros. Dans le détail, la société va bénéficier d'un prêt innovation R&D d'un montant de 0.75 ME, à un taux fixe de 0.76% sur 88 mois, ainsi que d'un prêt d'amorçage investissement de 0.5 ME à un taux fixe de 3.52% par an et d'une durée de 8 ans. 'Cet accompagnement dans la durée est un formidable encouragement à poursuivre nos efforts d'innovation dans cette période d'accélération de nos programmes de recherche', a réagi Jocelyn Pineau, directeur financier et membre du directoire de Valbiotis.

Valeurs associées VALBIOTIS Euronext Paris +0.41%