Valbiotis : s'envole de +15%, un analyste relève son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre affiche un gain de +15% en fin de séance. Invest Securities relève son objectif de cours à 13E (contre 11E) et réitère son conseil à l'achat sur la valeur. Le bureau d'analyses estime que la valorisation actuelle (29ME), à mettre en perspective avec l'accord signé avec Nestlé (67ME), ne reflète pas justement le potentiel du pipeline. ' Nous actualisons notre modèle sur différents points : (i) nous ajustons nos estimations sur Totum-63 suite à la signature de l'accord commercial avec Nestlé Health Science dans le prédiabète venue crédibiliser la stratégie, (ii) nous intégrons Totum-854, développé dans la réduction du risque cardiovasculaire et (iii) nous révisons nos estimations sur Totum-070 dans l'hypercholestérolémie et sur Totum-448 dans le risque de NASH ' indique Invest Securities.

Valeurs associées VALBIOTIS Euronext Paris +14.97%