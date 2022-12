Valbiotis s’allie à l’Université Clermont Auvergne pour la recherche sur le microbiote intestinal

(AOF) - Valbiotis, entreprise de R&D spécialiste de la prévention et de la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce la signature d’un partenariat de recherche dans le microbiote intestinal avec l’Unité Medis de l’Université Clermont Auvergne sur ses substances actives contre les dyslipidémies et les atteintes métaboliques du foie. Ces travaux permettront de développer d’ici 2024 le modèle du tractus digestif supérieur humain le plus complet au monde, intégrant en particulier le microbiote de l’intestin grêle.

Le projet de recherche, baptisé MIMETiv, sera mené par un laboratoire commun, en partie financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) à hauteur de 363 000 €. Il fournira des données exclusives sur les métabolites, la biodisponibilité, le mode d'action au niveau intestinal et les effets sur le microbiote humain de ces deux substances actives.

