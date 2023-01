Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valbiotis: résultats encourageants dans l'hypertension information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 18:02









(CercleFinance.com) - Valbiotis annonce les résultats positifs d'une étude clinique de biodisponibilité et de mode d'action menée sur TOTUM 854 contre l'hypertension artérielle.



Les résultats ont démontré un effet protecteur de TOTUM 854 sur les cellules de la paroi vasculaire et une réduction de l'activité de l'enzyme de conversion de l'angiotensine I (ACE1) chez l'humain.



'Ces données solides confirment le potentiel de TOTUM 854 pour la réduction de la pression artérielle dès les stades précoces, qui concernent 123 millions de personnes aux États-Unis et en Europe. Elles sont très prometteuses pour la fin du développement clinique de TOTUM 854', souligne la laboratoire.







