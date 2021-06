VALBIOTIS réalise une étude clinique de mode d'action sur Totum 63 pour le diabète

(AOF) - La biotech Valbiotis a annoncé la réalisation de l'étude clinique de mode d'action sur Totum 63 par l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF) de l'Université Laval à Québec en partenariat avec Nestlé Health Science. Cette étude co-conçue par Valbiotis en concertation avec les experts de l'INAF et de Nestlé Health Science dans le cadre du partenariat stratégique global, inclura 20 volontaires présentant un surpoids ou une obésité associée à des anomalies métaboliques, et devra explorer le mécanisme d'action de Totum 63 chez l'Homme.

Doté d'un grand nombre d'objectifs scientifiques, le protocole évaluera l'effet d'une administration de Totum 63 pendant 8 semaines sur de nombreux paramètres mécanistiques impliqués dans la physiopathologie du prédiabète et du diabète de type 2, au moyen d'explorations physiologiques approfondies : principalement l'absorption intestinale des nutriments, la métabolomique, l'inflammation, la composition du microbiote intestinal et les hormones gastro-intestinales (incrétines, dont le GLP-1).

L'étude fournira ainsi des données additionnelles pour appuyer la communication scientifique et accompagner la commercialisation de Totum 63. Programmée pour débuter au quatrième trimestre 2021, elle sera supervisée sur le plan scientifique par André Marette, Professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheur à l'INAF.

AOF - EN SAVOIR PLUS

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.