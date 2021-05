VALBIOTIS : obtention du brevet pour Totum-63 en Chine

(AOF) - Valbiotis a obtenu un brevet en Chine pour Totum 63. Ce brevet protège la composition et l'utilisation de son médicament Totum 63 jusqu'en 2035, pour la prévention du diabète de type 2 et des maladies métaboliques. La Chine, dont le développement économique s'est accompagné d'une explosion des troubles métaboliques depuis les années 2000, constituerait désormais la plus large population prédiabétique dans le monde, soient 390 millions de personnes estimées (35% de la population adulte), a précisé la biotech dans un communiqué.

Totum-63 est désormais protégé dans 50 pays dont l'Europe, les Etats-Unis et la Chine en vue de la commercialisation globale en partenariat avec Nestle Health Science.

