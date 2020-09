Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valbiotis : obtention d'un brevet pour TOTUM-070 Cercle Finance • 14/09/2020 à 17:56









(CercleFinance.com) - Valbiotis annonce avoir obtenu le brevet américain et européen pour TOTUM-070, sa substance active dédiée à la réduction du LDL-cholestérol sanguin, dont l'excès constitue 'un facteur de risque bien établi de maladies cardiovasculaires'. TOTUM-070 est une combinaison d'extraits de plantes, sans phytostérols ni levure rouge de riz, issue de sa plateforme de R&D propriétaire. Le brevet a été délivré aux États-Unis et en Europe ainsi qu'en Afrique du Sud. 'En 2020, on estime à plus de 174 millions le nombre d'adultes qui présentent une hypercholestérolémie aux États-Unis et en Europe et le marché des produits hors prescription est estimé à 1,2 milliard d'euros sur ces zones géographiques', souligne la société.

Valeurs associées VALBIOTIS Euronext Paris +1.14%