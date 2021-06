VALBIOTIS nomme un Directeur des Opérations Marketing et Commerciales

(AOF) - Valbiotis a annoncé la nomination de Sébastien Bessy au poste de Directeur des Opérations Marketing et Commerciales. Il aura la responsabilité du déploiement global et de la coordination de la stratégie internationale liée au développement marketing et commercial de Valbiotis afin d'accompagner la croissance de la Société, renforcer et développer des alliances stratégiques. Par ailleurs, Sébastien Bessy, étant membre du Conseil d'Orientation Stratégique puis du Conseil de Surveillance de Valbiotis depuis 2014, deviendra membre du Directoire à compter de sa prise de fonction.

Sébastien Bessy est un expert du secteur Consumer Healthcare, ayant occupé différents postes en marketing et innovation au sein de groupes pharmaceutiques majeurs ces 20 dernières années. Il possède une expérience internationale unique à la fois opérationnelle et stratégique, en marketing consommateur et innovation produit, notamment sur les zones Europe, Asie dont la Chine, Amérique du Nord et Amérique Latine.

Au cours de ses 6 dernières années de carrière chez Ipsen, Sébastien Bessy a occupé les postes de Vice President Global Marketing & portfolio Strategy Consumer Healthcare puis de Vice President Global Strategic Operations Consumer Healthcare.

