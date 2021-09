Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valbiotis : le titre se distingue après un accord exclusif information fournie par Cercle Finance • 24/09/2021 à 11:12









(CercleFinance.com) - Valbiotis progresse de plus de 3% vendredi à la Bourse de Paris suite à la signature d'un accord exclusif portant sur l'exploration de micro-algues produites en Nouvelle-Calédonie. L'accord tripartite conclu avec l'Ifremer et l'Adecal-Technopole, deux pôles de recherche, prévoit l'octroi à Valbiotis des droits exclusifs d'exploitation commerciale de ces organismes végétaux marins, plus connus sous le nom de 'phytoplancton'. Au sein de sa plateforme préclinique de Riom, Valbiotis a prévu de mener des travaux en vue de démontrer les bénéfices de ces souches de micro-algues sur la santé, dans la perspective de nouveaux dépôts de brevets. Une fois cette validation scientifique acquise, la production sera assurée en Nouvelle-Calédonie, avec la perspective d'une montée en échelle industrielle. Des explorations 'in vitro' et 'in vivo' sont prévues dès l'automne 2021 avec l'objectif de développer de nouvelles solutions de santé dans un marché mondial des micro-algues qui devrait atteindre à 3,8 milliards de dollars en 2024.

