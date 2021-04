Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valbiotis : le titre s'envole, données précliniques positives Cercle Finance • 12/04/2021 à 17:19









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de +5% alors que le groupe va présenter, au congrès de l'ESH, des données précliniques positives sur la substance active de Totum-854 dans la réduction de l'hypertension artérielle (HTA). ' Ces résultats précliniques convaincants ont conduit la société à réviser le développement clinique de Totum-854 avec le lancement d'un programme ambitieux de 3 phases II/III qui se dérouleront concomitamment ' indique le bureau d'analyses. ' Le dépôt du dossier est attendu au T4 21 pour des premiers résultats au S2 23. On attend désormais une commercialisation en 2023 (vs 2024 préc.) et la signature d'un partenariat en 2023 (vs 2022 préc.) ' rajoute le bureau d'analyses. Après mise à jour, Invest Securities relève son objectif de cours à 15,8E (contre 14,9E) et réitère sa recommandation à achat.

Valeurs associées VALBIOTIS Euronext Paris +5.24%